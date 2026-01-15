Maestros venezolanos piden la libertad de los presos políticos y el cese de la persecución

En un comunicado con motivo del Día nacional del Maestro, la organización hizo un llamado a "la paz de Venezuela, al respeto irrestricto de la libertad sindical", a "la libertad de todos los educadores, dirigentes sindicales y demás presos políticos y a la unidad de todos los educadores en la defensa de sus derechos y de la escuela como espacio de libertad y democracia".

La FVM pidió también "seguir luchando por una educación pública de calidad, por la justicia social de los docentes, por salarios dignos, seguridad social y una mejor calidad de vida, así como por el cese de la persecución, el acoso laboral y las suspensiones de sueldos".

A propósito también de su aniversario número 94, la federación aseguró que mantiene "una actitud de defensa vigilante del sistema democrático y de sus instituciones".

"Ningún cambio ni ninguna transformación puede darse en un país si no se toma en cuenta a la educación y sus actores fundamentales", aseveró.

La nación suramericana vive momentos de incertidumbre luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.

Dos días después, la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

En ese contexto, el titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunció hace una semana la liberación de "número importante de personas".

Este miércoles, la mandataria encargada informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos.

Por su parte, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, contabilizaba hasta el miércoles 84 excarcelados desde el pasado 8 de enero y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cifraba en 102 los liberados.

El chavismo convocó este jueves a los maestros a una movilización en Caracas.