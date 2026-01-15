Manifestaciones contra ley antirracista y las políticas de austeridad del Gobierno rumano

Una de las protestas se dirigía contra la recién aprobada Ley de Lucha contra el Antisemitismo y la Xenofobia, que castiga con penas de hasta cinco años la publicación o distribución de material fascista, racista o xenófobo.

Los partidos ultranacionalistas consideran que esta ley amenaza la libertad de expresión y puede ser un instrumento de presión ideológica y política.

Claudiu Tarziu, europarlamentario de Acción Conservadora, llegó a decir hoy que la norma busca “borrar de la memoria colectiva a héroes, genios y santos de la nación rumana” y que “castiga el libre pensamiento y reescribe la historia a través del miedo”.

La segunda protesta se dirigió contra las medidas fiscales del Ejecutivo, y en ellas los manifestantes reclamaron la dimisión del Gobierno dirigido por el conservador Ilie Bolojan.

El Gobierno rumano ha aprobado en los últimos meses varios paquetes de recortes, congelación de sueldos y bonificaciones, y subidas de hasta el doble de tasas e impuestos locales para luchar contra el elevado déficit.