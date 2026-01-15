Más de 450 gazatíes muertos, entre ellos un centenar de niños, pese al alto el fuego

"El número total de personas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas son dos fallecidos y cinco heridos", detalla el texto, que computa 451 muertos en total y 1.251 heridos en ese mismo periodo.

Entre ellos hay al menos un centenar de niños, según informó el martes Unicef, que especificó que el número real de menores palestinos muertos podría ser mayor ya que estos son solo los casos "con suficientes detalles" para ser registrados.

Además, en estos 97 días, los servicios de rescate han recuperado 710 cadáveres, de los miles que se estima siguen bajo los escombros de una Franja devastada por los ataques israelíes en la que más del 80 % de sus edificios, según la ONU, han sido dañados o destruidos.

"Desde que se anunció el alto el fuego en Gaza (...) los ataques militares de Israel continúan. Más de 440 palestinos en Gaza han muerto. Más de 2.500 edificios residenciales han sido destruidos, obligando a la gente a desplazarse. Persisten severas restricciones al flujo de ayuda", denunció ayer al respecto al ONG Oxfam.

A mediados de septiembre, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por quien presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay, determinó que Israel "ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza".

El total de palestinos muertos, durante la ofensiva bélica de dos años que siguió a los ataques de Hamás del 7 de octubre, supera los 71.400, entre ellos más de 20.000 niños.