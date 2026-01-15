Masdar descarta por ahora Sudamérica como mercado para invertir en energías renovables

El director financiero de Masdar, Mazin Khan, señaló que, anteriormente, consideraron "Sudamérica y el mercado latinoamericano como un mercado con potencial de crecimiento", pero, "hasta ahora", no han identificado "ninguna oportunidad tangible o considerable que se ajuste" a su estrategia y directrices de inversión.

Igualmente, apuntó que mantienen "todas las opciones disponibles", y aunque quieren estar presentes en el planeta, no quieren estar "dispersos".

"Sí, queremos estar geográficamente diversificados, pero no hasta el punto de estar en múltiples mercados diferentes y dificultar la gestión. Para nosotros, la escala es muy importante para contribuir eficazmente a nuestro objetivo de 100 gigavatios (GW), en lugar de tener unos pocos cientos de megavatios en diferentes países", afirmó.

Por otro lado, el director de inversiones de la empresa emiratí, Raphaël Barreau, apuntó que cuando se crece exponencialmente, "hay que ser un poco selectivo".

"Si quieres crecer, tienes que estar en países donde puedas lograrlo. Pero no se trata solo de la escala del sistema. Ese es un aspecto importante. Se trata de nuestra capacidad para entrar a gran escala. Las oportunidades dependen del número de participantes", sentenció.

Pese a que en esa región no tienen ningún proyecto, la empresa sí ha apostado por el Caribe, en concreto por San Vicente y Granadinas, Surinam, Barbados y Bahamas.

Según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la transición de Sudamérica hacia las energías limpias puede generar nuevas oportunidades e impulsar un progreso sostenido.

Pero, "actualmente, la región no atrae suficiente inversión para la transición energética, recibiendo 58.000 millones de dólares en 2024, lo que representa solo el 2,5 % del total mundial de 2,4 billones de dólares", dijo el pasado noviembre el organismo, con sede en Abu Dabi.

Por ello, para alcanzar sus objetivos de transición energética, Sudamérica "necesita incrementar la inversión en proyectos y el gasto en bienes para aplicaciones de uso final hasta un promedio de 500.000 millones de dólares anuales hasta 2050".

A nivel mundial, en 2024 se añadió un récord de 582 GW de nueva capacidad de energía renovable y, por primera vez, las inversiones en energías renovables superaron las de los combustibles fósiles.

Sudamérica contribuyó significativamente a esta tendencia, añadiendo 23 GW de capacidad renovable y consolidando su posición como una de las regiones más competitivas en materia de costos para las energías renovables, de acuerdo con IRENA.