Médicos rusos extirpan gigantesco tumor de más de 60 kilogramos de paciente en los Urales

"Los médicos del dispensario oncológico regional de Sverdlovsk extirparon exitosamente un gigantesco tumor de más de 60 kilogramos a un paciente de 50 años", informó el departamento regional del Ministerio de Sanidad de Sverdlovsk en su portal oficial.

Según los médicos, "el vientre del hombre creció a lo largo de 20 años sin que este tuviera sospechas de que su vida corría peligro".

"La panza comenzó a crecer a los 33 años, y no me molestó hasta los 50 años, yo corría con ella, tenía fuerzas, no me molestaba para trabajar. Después de los 50 me resultó más difícil. Tras el chequeo médico se detectó un gran tumor", comentó el paciente, citado en el comunicado.

Debido a su tamaño, el tumor presionaba la vena cava inferior, desplazó de su lugar los intestinos, la vejiga y otros órganos, tras ocupar casi totalmente la cavidad abdominal, señaló Sanidad, al confesar que los médicos locales no habían visto en 30 años algo semejante.

"El equipo médico, integrado por ocho especialistas, extirpó el tumor tras casi ocho horas", indicó.

Sanidad advirtió que los liposarcomas son un tipo de tumor desarrollado en los tejidos adiposos muy traicionero: en un principio se desarrolla lentamente sin provocar síntomas, y es detectado solo cuando crece lo suficiente para causar malestar al paciente.