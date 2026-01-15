Meloni llega a Japón para reunirse con la primera ministra y fortalecer vínculos

Meloni aterrizó en el archipiélago por la tarde, afirmó el diario japonés Sankei Shimbun, coincidiendo con su 49 cumpleaños y antes de celebrar el viernes una cumbre con Takaichi.

Ambos países no han revelado los detalles de la cumbre, que tiene lugar entre las celebraciones del 160 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, aunque se prevé que las dirigentes aborden un amplio abanico de cuestiones, desde la situación internacional hasta asuntos regionales.

"Aspiramos a un salto cualitativo en nuestras relaciones, que elevamos a Asociación Estratégica en 2023 y que, a través del Plan de Acción 2024-2027, pretendemos desarrollar en sectores cruciales", afirmaron ambas mandatarias en un editorial conjunto publicado hoy en el diario italiano Il Corriere della Sera y el japonés Nikkei.

Entre los ámbitos que esperan reforzar figuran la defensa y la seguridad, indicaron, al tiempo que llamaron a impulsar las inversiones en sectores como la robótica, las tecnologías emergentes o la industria médica, entre otros.

El sábado, Meloni se reunirá en la Embajada de Italia en Tokio con los máximos responsables de las principales empresas japonesas, con quienes intercambiará puntos de vista para fomentar nuevas asociaciones industriales y un aumento de las inversiones en Italia, según informaron medios locales.

Takaichi y Meloni, ambas conservadoras, son actualmente las únicas dos mujeres mandatarias del G7, y su cálido abrazo en los márgenes de la última cumbre del G20 en Sudáfrica, el pasado noviembre, fue uno de los momentos más comentados del encuentro.

La primera ministra italiana partirá hacia Corea del Sur el domingo y permanecerá allí hasta el lunes, donde será recibida previsiblemente por su homólogo, Lee Jae-myung.

Se trata de la primera misión bilateral de un jefe de Gobierno italiano a Corea del Sur en los últimos 19 años.