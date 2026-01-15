México celebra el compromiso social y la vigencia del grabador Adolfo Mexiac

Estas piezas, que abarcan carteles, fotografías y pinturas del artista cedidos por su viuda, Patricia Salas, son una muestra de su "compromiso social y político", con grabados contra la represión estatal y en favor de los derechos de los trabajadores, contó este jueves a EFE el encargado de la muestra, el pintor Rafael Bajaras, más conocido como 'El Fisgón'.

"Es una exposición que es curiosa porque recrea toda una época, pero sigue siendo vigente, sigue teniendo mucha vida (...) Peleaba por las mismas cosas por las que peleamos hoy en día, la semana laboral de 40 horas, el salario mínimo suficiente, o la no intervención norteamericana en los países del subcontinente", explicó.

A juicio de 'El Fisgón', el mensaje "sigue siendo el mismo" pese a que cambien los países, al poner como ejemplo que en la época de Mexiac se produjo la invasión estadounidense en Guatemala (1946), a la que comparó con el reciente ataque militar de Washington contra Venezuela para capturar al presidente, Nicolás Maduro.

"Aunque haya pasado el tiempo, los mensajes que transmite su obra siguen estando vigente", destacó al recordar la figura del artista, nacido en el estado de Michoacán (oeste) en 1927 y fallecido en 2019.

Ese compromiso político cristaliza en carteles antifascistas y en defensa del movimiento estudiantil, así como el "fiel retrato" de los pueblos originarios, a los que plasmó para "tratar de rescatar sus tradiciones", añadió el encargado de la exposición.

Asimismo, destacó su obra llamada 'Libertad de Expresión', que representa a un hombre que tiene una cadena en su boca y que fue uno de los símbolos contra la censura política durante el movimiento estudiantil del 1968 en México.

En el acto de presentación de la muestra, Patricia Salas, viuda de Mexiac, se congratuló por "lo bien que trataron" la obra de su difunto marido en esta muestra.

Por ello, anunció que donará más carteles diseñados por el artista, porque "el mejor lugar para su obra es este".

"Lo que él hizo, lo que él sugiere, le pertenece a México (...) Debe estar bien resguardado y le pertenece a los mexicanos", dijo.

Adolfo Mexiac, figura central en la tercera generación de grabadores del Taller de Gráfica Popular (TGP), fue uno de los forjadores de la identidad visual nacional más relevantes durante la segunda mitad del siglo XX.