Ministra reitera que "es mentira" que Gobierno de Perú busque privatización de Petroperú

"Se ha hablado mucho de que esta es una privatización encubierta, eso es mentira, esto es una herramienta que nos permite atraer al privado, que incorpore capital fresco, pero también asumiendo riesgos con el Estado", declaró Miralles en el Canal N.

La ministra ratificó que la decisión del Gobierno de transición, que preside el congresista derechista José Jerí, de ordenar la reestructuración de Petroperú, que establece que "el Estado mantiene la propiedad de la compañía y de sus activos, pero permite que el privado inyecte capital".

Miralles adelantó que se podría utilizar el mecanismo de Proyectos en Activos, que permite "invitar a un privado" para que luego "pague un rédito" al Estado.

"Sería como un alquiler", anotó antes de indicar que también se buscarán fórmulas para utilizar en toda su capacidad la refinería de Talara, que fue modernizada hace pocos años con una inversión de más de 6.000 millones de dólares, y el Oleoducto Norperuano, que llega a la costa tras atravesar los Andes y la Amazonía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, aseguró que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le comentó a las autoridades del Gobierno peruano que su país produce "mucho crudo", pero no tiene una refinería como Talara, por lo que se podría establecer una alianza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra también ratificó que la agencia estatal de promoción de la inversión privada, Proinversión, deberá presentar en febrero próximo un plan de promoción de activos de Petroperú, pero sostuvo que el Gobierno le ha puesto "una meta adicional: que pueda terminarlo dentro de enero".

Este miércoles, la Coalición Sindical Petroperú y la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenteprol) anunciaron que acatarán una huelga de 72 horas desde el próximo 19 de enero en rechazo a la "privatización encubierta" de la empresa y para exigir la renuncia de Miralles.

"Advertimos al pueblo peruano del inminente desabastecimiento de combustibles a nivel nacional", anunció la Coalición Sindical.

A su turno, el secretario general de la Fenteprol, Rafael Noblecilla, dijo que están "dispuestos al diálogo", pero que la reorganización de la petrolera es un "tema delicado que debe dejarse para el próximo gobierno", ya que el de transición deberá entregar el poder en julio.

Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares (4.558 millones de euros) y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares (unos 1.900 millones de euros).

Los ingresos de la empresa, que tiene más de 2.600 trabajadores, cayeron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y 3.527 millones de dólares en 2024, mientras que la proyección para 2025 ha sido obtener 3.846 millones de dólares.