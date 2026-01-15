Muerte de migrante bajo custodia de ICE en Texas sería un homicidio, según forense

Washington, 15 ene (EFE).- La muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, ocurrida el pasado 3 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de Texas, podría ser clasificada como homicidio, según indicó a The Washington Post un empleado de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso.