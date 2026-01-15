ONU y España protestan por ataque de Israel a tropas españolas, dice ministra de Defensa

Lacroix, a su vez, le transmitió a Robles que iba a poner de manifiesto "la queja total y absoluta" de Naciones Unidas y de España a las fuerzas armadas israelíes, según reveló la ministra española este jueves, después de intervenir en una comisión en el Congreso, la Cámara Baja del parlamentarismo español.

En la tarde del pasado lunes, tres carros de combate israelíes tomaron posición en Líbano, al norte de la 'buffer zone' (una zona de seguridad), en el área de responsabilidad de un batallón español de la misión de paz de la ONU en el Líbano, conocida como FINUL.

Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar, al sur de la localidad de Jiam, para monitorizar a dichos carros que estaban fuera de la zona de seguridad, momento en el que los carros israelíes efectuaron tres disparos con su cañón y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla.

Los militares españoles, que resultaron ilesos, fueron replegados a una zona segura y los carros israelíes retrocedieron hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun.

