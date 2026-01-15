Organizaciones juveniles de partidos alemanes piden cerrar embajada en Teherán

"La meta de la política alemana y europea debe ser la caída del régimen del terror en Teherán para que el pueblo iraní puede decidir de forma libre y democrática sobre su futuro", dice la declaración suscrita por la Joven Unión (JU), las Juventudes Socialdemócratas (JUSO), los Jóvenes Verdes y los Jóvenes Liberales publicada por la revista "Der Spiegel".

La declaración fue impulsada por la Sociedad Germano-Israelí (DIG) y ha sido suscrita también por la Unión de Estudiantes Judíos en Alemania y Fridays for Israel.

De los partidos con representación parlamentaria sólo las organizaciones juveniles de La Izquierda y de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) quedan al margen de la declaración.

"El Gobierno alemán debe reaccionar y mostrar que está con la gente en Irán que arriesga su vida por sus derechos democráticos. El régimen actual no puede ser un socio para un futuro", agrega la declaración.

Las organizaciones piden también que la Guardia Revolucionaria iraní sea incluida en la lista de grupos terroristas por parte de la UE, trabajar por que los presos políticos en Irán sean liberados y conceder asilo a los perseguidos políticos por el régimen.

Las juventudes citan una declaración hecha en diciembre por el presidente iraní, Masud Pezeshkian quien dijo que su país está en una "guerra total" con EE.UU., Israel y Europa.

"Mientras exista el sistema de la república islámica tendrá en su agenda el antisemitismo eliminatorio, el terrorismo y la guerra total", dice la declaración de las organizaciones juveniles.