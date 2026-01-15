Países Bajos participará en la misión militar conjunta en la región de Groenlandia

El despliegue forma parte de una iniciativa conjunta de varios aliados de la OTAN, entre ellos Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega y Suecia, para evaluar sobre el terreno las opciones de un futuro ejercicio militar en el Ártico, una zona que la Alianza considera de “importancia estratégica” para todos los aliados.

La propia Dinamarca anunció ayer que aumentará la presencia militar y las maniobras en Groenlandia en colaboración con sus aliados de la OTAN y en un contexto de mayor atención a la estabilidad en el extremo norte y con Estados Unidos insistiendo en que quiere hacerse con el territorio autónomo danés.

“El objetivo del reconocimiento es identificar las opciones para un ejercicio conjunto en la región ártica. Sobre la base de este reconocimiento, el ejercicio se planificará y organizará con mayor detalle”, explicó hoy el ministro neerlandés Brekelmans.

La misión de reconocimiento estará liderada por Dinamarca y no constituye una operación militar en sí misma, sino una fase preparatoria, y el objetivo es analizar las condiciones y posibilidades para organizar un ejercicio conjunto en la región ártica, que posteriormente será estructurado con mayor detalle a partir de las conclusiones obtenidas.

Como posible paso siguiente, la OTAN estudia un despliegue de mayor envergadura bajo el nombre de “Arctic Sentry”, una iniciativa que será debatida en el seno de la Alianza en los próximos meses, subrayó el ministro, que apuntó que el Gobierno de Países Bajos ve esta opción “de forma positiva”.

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, aseguró hoy en la radio local BNR que, por el momento, la integridad territorial de Groenlandia y de Dinamarca no está en peligro y señaló que las conversaciones con Estados Unidos continúan. “Si se dialoga, al menos se actúa de forma constructiva y no destructiva, como en el caso de apropiarse del territorio de otro país”, concluyó.