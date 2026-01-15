Partidos de la oposición se unen en Japón de cara a las elecciones anticipadas

"Hemos llegado a un acuerdo para formar un nuevo partido y luchar juntos, esta es una oportunidad para posicionar a las fuerzas centristas en el centro mismo de la política", dijo en una rueda de prensa el líder del PDC, Yoshihiko Noda, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión NHK.

La alianza nace en oposición directa al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de coalición, el Partido de la Innovación (Ishin).

El partido budista Komeito abandonó su alianza con el PLD tras 26 años en octubre 2025, antes del voto clave en la Dieta (el Parlamento japonés) que dio el puesto de primera ministra a Takaichi, debido a roces por las posturas conservadoras de la mandataria.

Komeito cuenta con posturas muy moderadas en el ámbito de la Defensa y con un claro mensaje contra la corrupción, y marcó rápidamente distancias con la representante del ala más conservadora y nacionalista de la formación gobernante japonesa, al hacerse ésta con las riendas del PLD en las primarias desatadas por la dimisión del exmandatario Shigeru Ishiba.

La unión entre el PDC y Komeito llega un día después de que la coalición gobernante anunciara las intenciones de Takaichi de disolver el Parlamento inmediatamente después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas.

De disolver el Parlamento el 23 de enero, la campaña para las elecciones generales podría comenzar tan pronto como el 27 de enero o el 3 de febrero, con vistas a votar el 8 o el 15 de febrero, afirmó la agencia de noticias Kyodo.

El Gobierno de Takaichi goza de un alto índice de aprobación, que contrasta con la estrecha mayoría con la que cuenta junto a sus socios de un escaño en la Cámara Baja (la más importante de las dos que conforman la Dieta), además de estar en minoría en la Cámara Alta, debido a una serie de malos resultados electorales bajo Ishiba.