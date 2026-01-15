Penas de hasta 7 años a los responsables de un enorme fraude inmobiliario en Francia

El Tribunal Correccional de Marsella impuso siete años de prisión firme a Jean y a Viviane Badache, la pareja que dirigía la empresa Apollonia, que captaba clientes de alto poder adquisitivo para que invirtieran en bienes inmobiliarios con la promesa de que podrían financiar las compras sin aportación.

Los jueces también dictaron contra él una multa de 2,5 millones de euros, así como la confiscación de bienes, cuentas bancarias, joyas y dinero en efectivo de la pareja por valor de 20 millones de euros.

Cuatro de los comerciales de la empresa fueron sentenciados a penas de hasta cinco años de prisión firme y multas de entre 30.000 y 300.000 euros.

Entre los 14 encausados también hay dos notarios a los que el tribunal impuso cinco años de cárcel, con una parte de la pena exenta de cumplimiento (sólo los tendrán que cumplir entre rejas en caso de reincidencia) y un abogado acusado de haber dado apariencia de respetabilidad que se llevó igualmente cinco años.

Apollonia consiguió 115 millones de euros de comisiones entre 2004 y 2009, periodo cubierto por la acusación, con las promesas hechas a los clientes de constituirse un patrimonio inmobiliario mediante un complejo montaje formado por los alquileres que se suponía que iban a obtener, créditos bancarios y mecanismos de desfiscalización.