Perú recibió más de 4,1 millones de visitantes en 2025, un 4,1 % más que en 2024

De acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Suramérica concentró el 58,8 % del total de visitantes internacionales, seguida por Norteamérica (19,7 %) y Europa (14,4 %), bloques que en conjunto agruparon más del 92 % del total de llegadas al país.

Chile se mantuvo como el principal mercado emisor, con 1.281.858 visitantes, seguido por Estados Unidos (628.720), Ecuador (347.373), Bolivia (227.660), Brasil (222.186) y Colombia (193.468).

Los turistas que realizaron al menos una noche de estadía en el país sumaron 3.416.464, un 4,9 % más que en 2024, con una tasa de recuperación respecto a los niveles prepandemia del 78,1 %, mientras que 741.005 fueron excursionistas, que no utilizaron servicios de alojamiento.

El ingreso de turistas al país de algunos mercados ya recuperó los niveles prepandemia, como es el caso de Brasil (+9,5 %), Bolivia (+2,6 %), China (+7,3 %), Costa Rica (+15,3 %), Polonia (+42,6 %), República Dominicana (+55,5 %), Guatemala (+50,8 %), India (+15,4 %) y El Salvador (+67 %), entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ingreso de visitantes internacionales se concentró principalmente por el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima y que canalizó el 56 % del total, seguido por los principales puestos de control fronterizo del sur y norte del país, con Chile y Ecuador, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto , desde Perú salieron 4,1 millones de residentes a realizar turismo en otros países, un 7,5 % más que en 2024 y un 13,2 % más que en 2019, año previo a la pandemia, lo que confirmó la plena reactivación de los viajes internacionales desde el país andino.

Del total, 3.395.361 de residentes en Perú realizaron al menos un alojamiento nocturno en el extranjero, mientras que 716.735 fueron excursionistas que visitaron países vecinos sin llegar a pernoctar.