Petro hace cambios en su círculo cercano a siete meses de finalizar su periodo de gobierno

Petro le pidió la renuncia a Florián tras una serie de críticas y cuestionamientos vinculados a la gestión de su cartera, según medios locales.

El Ministerio de la Igualdad ha estado bajo el foco de la crítica por su baja ejecución de programas, denuncias internas y controversias en algunos nombramientos, como el de una aspirante a un cargo que finalmente fue descartada por no cumplir requisitos académicos, lo que causó malestar político y mediático en Colombia.

La salida de Florián también se encuadra en un momento de incertidumbre para el Ministerio de Igualdad en el Congreso, donde se debate su continuidad luego de que la Corte Constitucional tumbara el proyecto que lo creó.

Este complejo escenario administrativo y legislativo se sumó a las presiones que llevaron al jefe de Estado a solicitar la renuncia del ministro.

La salida de Florián del Gobierno se suma a la renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y a la dimisión el miércoles de Jorge Lemus como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Rodríguez quien en los últimos meses hizo parte del círculo cercano del presidente, sale de la Casa de Nariño pero no del Gobierno porque en su carta de renuncia precisó que deja su cargo en el Dapre para asumir "un nuevo reto como gerente del Fondo Adaptación", una entidad dedicada a la recuperación causada por desastres naturales y a proyectos de desarrollo.

En declaraciones a la emisora Blu Radio, Lemus señaló que su relevo no obedeció a una destitución ni a controversias internas, sino a una decisión del presidente de la República orientada a fortalecer la lucha contra los delitos financieros en el país.