Pilgrim’s invertirá 1.300 millones de dólares en México en los próximos cinco años

“El día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México. La empresa de la que estamos hablando, Pilgrims (...) llevan 38 años en México. Van a hacer una inversión de 1.300 millones de dólares se va a llevar a cabo en este sexenio”, apuntó el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario precisó que esta inversión forma parte de los objetivos del Plan México, que es “aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario”, pues precisó que con ello se va a dejar de importar el 35 % de pollo al país.

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim's Pride, aseguró que en los últimos 10 años la empresa ha duplicado su producción en México, con lo que se consolida como un motor clave en el crecimiento de la compañía.

“Este crecimiento tiene un propósito claro, nutrir a las familias porque para nosotros crecer no es solo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo”, apuntó.

Detalló que la inversión será a partir de ahora y hasta el 2030.

Por su parte, José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim's Pride México, detalló que hasta ahora cuentan con 12.600 colaboradores en México, además de que generan 50.000 empleos indirectos “principalmente con nuestros socios agricultores con nuestros asociados logísticos y con toda la cadena de proveedores”, apuntó.

Explicó además que la inversión se hará en los siguientes cinco años, de los cuales, 200 millones de dólares se van a localizar en la parte norte del país (Durango y Coahuila), 150 millones de dólares en el centro (Querétaro e Hidalgo) y 950 millones de dólares en la zona sur, principalmente en Veracruz, con lo que se generarán más de 4.000 empleos directos.

“(Empleos) que tienen dos características: Primero, son empleos que llevan a las comunidades rurales donde ustedes saben, no es fácil generar empleos, pues nosotros estamos generando empleos en estas regiones. Segundo: además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca”, acotó.

Además, dijo, la inversión se alinea “perfectamente” con el Plan México que busca el desarrollo en los polos donde más lo requiere el país “y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país”.

“Estamos convencidos de que si trabajamos empresas, gobierno y sociedad, vamos a lograr los retos que tengamos al frente y los objetivos que nos proponemos. Considero que esa es la fórmula ganadora hoy en día para poder superar lo que tengamos enfrente”, aseveró.

México cerró 2024 con un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa (IED), al registrar 36.872 millones de dólares, un incremento del 2,3 % respecto de 2023, según datos oficiales de la Secretaría de Economía, aunque la incertidumbre por la amenaza de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ralentizó las perspectivas para 2025.

No obstante, empresarios estimaron que el país logrará, al cierre de 2025, una IED de aproximadamente 43.200 millones de dólares y que este 2026 México podría superar los 45.000 millones de dólares en este rubro.