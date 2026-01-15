Pimco diversifica las inversiones fuera de EEUU por las políticas "impredecibles" de Trump

En una entrevista con el diario británico 'Financial Times' (FT), el director de inversiones de Pimco, Dan Ivascyn, dijo que su empresa, que administra fondos de 2.200 millones de dólares (más de 1.890 millones de euros), estaba actuando contra las políticas rápidamente cambiantes de Trump, que habían causado volatilidad en el mercado.

"Es importante comprender que esta administración es bastante impredecible", dijo Ivascyn al FT. "¿Qué estamos haciendo al respecto? Nos estamos diversificando.... Creemos que estamos en un período de varios años de diversificación, alejándonos de los activos estadounidenses".

La advertencia de Ivascyn sobre los mercados estadounidenses se produce después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijera que estaba bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de Trump por una renovación del banco central por valor de 2.500 millones de dólares (2.153 millones de euros).

La respuesta del mercado a la medida del Departamento de Justicia ha sido moderada, con el S&P 500 rondando máximos históricos, pero entre los ejecutivos de Wall Street ha aumentado las preocupación de que Trump estaba tratando de erosionar la independencia de la Fed para reducir los costes de los préstamos.

En este sentido, el directivo de Pimco comentó que la independencia de la Fed a la hora de establecer la política monetaria sigue siendo de "vital importancia" para los mercados.

"Si bien en la superficie puede ser tentador influenciar a la Fed para que baje las tasas… un recorte agresivo ante un crecimiento fuerte y una inflación elevada probablemente conducirá a tasas más altas a largo plazo, apuntó Ivascyn.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimion, también coincidió en el FT que cualquier cosa que socave la independencia de la Fed no es una "buena idea" y aseguró que, en su opinión, tendría la consecuencia contraria a largo plazo: "Elevará las expectativas de inflación y probablemente subirán los tipos (de interés) con el tiempo".