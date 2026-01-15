Pitbull comenzará su gira 'I'm Back Tour' el 14 de mayo en EE.UU. y viajará a Europa

"Tras numerosas y exitosas giras en solitario, Mr. Worldwide se prepara una vez más para ofrecer una electrizante experiencia en vivo repleta de éxitos que abarcan toda su carrera, himnos reconocibles al instante y una energía festiva sin límites", informó este jueves un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.
Los representantes de Pitbull indicaron que la gira comenzará "a todo gas" en Florida con una actuación del invitado especial y ganador del premio GRAMMY, Lil Jon.
La gira se dividirá en tres tramos: uno por Norteamérica del 14 de mayo al 7 de junio, otro en el que Pitbull viajará a Europa a mitad de año, y el último en el que actuará de nuevo al otro lado del Atlántico hasta el 26 de septiembre.
En Estados Unidos, Pitbull pasará por West Palm Beach, Tampa, Charleston, Raleigh, Charlotte, Houston, Dallas, Phoenix, Chula Vista, Los Ángeles, Salt Lake City, Wheatland, Mountain View, Bristow, Virginia Beach, Hershey, Wantagh, Syracuse, Hartford, Mansfield, Bangor, Saratoga Springs, Holmdel, Clarkston, Grand Rapids, East Troy, Tinley Park, Cincinnati, Cuyahoga Falls, St. Louis, Noblesville, Rogers, Kansas City y Shakopee.ç Su única parada en Canadá será en el RBC Amphitheatre de Toronto.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mientras que en Europa visitará del 23 de junio al 31 de julio Estocolmo (Suecia), Werchter (Bélgica), Belfast (Reino Unido), Glasgow (Reino Unido), Leeds (Reino Unido), Dublín (Irlanda), Limerick (Irlanda), Londres (Reino Unido), Niza (Francia), Arnhem (Países Bajos), Düsseldorf (Alemania), Budapest (Hungría), Varsovia (Polonia), Praga (República Checa), Riga (Letonia), Kaunas (Lituania)
El artista, de 45 años, ha recaudado más de 250 millones de dólares y vendido más de 4,7 millones de entradas a nivel mundial, según Billboard Boxscore.