Portugal anuncia el cierre temporal de su embajada en Irán

"El Ministerio de Exteriores informa de que fue decidido ayer, 14 de enero, el cierre temporal de la Embajada de Portugal en Irán", escribió la cartera diplomática en un comunicado, en el que precisó que ya han contactado a los portugueses en ese país.

Según sus datos, ocho ciudadanos lusos ya han abandonado el territorio iraní, mientras que "algunos" otros se encuentran en proceso de salida, "con diligencias reservadas por motivos de seguridad".

Por otro lado, quedan diez personas, de las cuales siete tienen la doble nacionalidad portuguesa e iraní, que decidieron permanecer en el país.

"Este es el punto de situación habitual, que se junta a la recomendación de no viajar a Irán, como ya se había anunciado en el Portal de las Comunidades Portuguesas, dado el actual contexto de tensión y el conflicto armado latente en la región, lo que supone un importante riesgo para la seguridad", añadió el Ministerio.

El Gobierno portugués anuncia esta decisión tras haber convocado hace dos días al embajador iraní en Lisboa, Seyed Majid Tafreshi, para transmitir en persona la condena "vehemente" a la represión violenta de las protestas antigubernamentales en el país asiático que ha dejado cientos de muertos.

Esta madrugada, el Gobierno de Irán cerró su espacio aéreo entre las 01:45 y las 04:00 hora local (de las 22:15 GMT del miércoles a las 00:30 GMT del jueves).

El anuncio también llega después de que el Gobierno de Catar confirmara la retirada de algunas tropas estadounidenses de Doha "en el marco de las tensiónes que están teniendo lugar en la región".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.