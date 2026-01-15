Posición de Paraguay sobre la crisis venezolana "no es tibieza", dice su canciller

Asunción, 15 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, defendió este jueves la postura de su país frente a la crisis de Venezuela, que incluye un llamado a la solución pacífica de los conflictos, sin condenar de forma explícita el bombardeo de EE.UU. sobre Caracas, y subrayó que esta conducta "no es tibieza".