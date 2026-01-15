Presentadora argentina Susana Giménez defiende a Julio Iglesias: "Es un caballero"

"Siempre me daba besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, es un caballero", expresó Giménez en declaración al canal América TV.

Consultada sobre la denuncias de abuso sexual presentadas contra Iglesias, la presentadora respondió "No tengo idea, no me meto".

Sin embargo, añadió: "Julio es un señor, realmente un señor, además lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso. Me da besos".

Giménez, de 81 años y una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, explicó además, en tono jocoso, que comentó con Miranda Rijnsburger, esposa de Iglesias, que este le "daba besos todo el tiempo", a lo que, dijo, le respondió: "Tú ya sabes cómo es Julio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los comentarios de la presentadora y actriz llegan poco después de que se viralizara un video en redes sociales en el que se ve al cantante español besarla contra su voluntad en repetidas ocasiones durante una visita a su programa en 2005.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el video se escucha a Giménez decirle a Iglesias que pare y que es un hombre casado, cuestión que él minimiza antes de continuar besándola.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Desde la revelación de las acusaciones el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista 'Hola' que todo se va a aclarar.