Presidente de Guatemala tilda de "ataque desesperado" la captura de otro líder indígena

"Los criminales que siguen en el Ministerio Público (Fiscalía) intentan dar sus últimos y desesperados golpes", afirmó el mandatario en sus canales oficiales de comunicación.

Para Arévalo, estas acciones están destinadas a fracasar porque "se les acaba el tiempo".

Puac García fue detenido el miércoles y su captura se suma a las de otros líderes como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, hoy en prisión preventiva.

La autoridad ancestral condenó enérgicamente el hecho como una "venganza política" contra quienes defendieron la democracia y los derechos de los pueblos indígenas, y exigió la libertad inmediata de Puac, cuyo servicio comunitario describieron como un "mandato sagrado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política denunció la "instrumentalización del sistema judicial" para perseguir a la oposición, tras alertar que estas capturas buscan "perpetuar la impunidad y desmantelar la justicia independiente". Asimismo, resaltaron que la detención constituye un mensaje de intimidación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puac García fue una figura central en las masivas protestas de octubre de 2023, cuando las organizaciones indígenas lideraron un paro de 106 días para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y garantizar la investidura de Arévalo.

Actualmente, otros líderes como Esteban Toc también enfrentan procesos judiciales derivados de esas manifestaciones.