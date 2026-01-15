Retrasos en los comicios de Uganda por problemas técnicos en medio de un corte de internet

El presidente de la Comisión Electoral (EC, en inglés), el juez Simon Byabakama, admitió que los equipos de verificación biométrica de votantes "no funcionaron como se esperaba en muchas zonas", en declaraciones recogidas por medios locales.

"Nuestro principal objetivo como Comisión es garantizar que al pueblo de Uganda no se le niegue el derecho al voto. No podemos suspender la decisión del pueblo simplemente por problemas con las máquinas", señaló Byabakama, al incidir en que se usan mecanismos de identificación manual tras los fallos de la verificación biométrica.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- están llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales que oficialmente abrieron a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y que cerrarán a las 16:00 hora local (13:00 GMT).

Ocho candidatos optan a la Presidencia, incluido Museveni, de 81 años, cuyo principal rival es el opositor y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, su nombre artístico.

Durante la jornada, los votantes también elegirán a los miembros del Parlamento.

El propio Museveni, de 81 años y líder del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), sufrió las demoras provocadas por los fallos técnicos cuando votó esta mañana en la Escuela de Secundario de Karo en el distrito de Kiruhura (suroeste).

"Tuvieron un problema con las máquinas de votantes. Funcionan, (pero) no aceptaban mis huellas digitales (...), aunque cuando mi cara (fue escaneada), la máquina me reconoció", dijo el jefe de Estado.

Preguntado por periodistas locales si aceptará el resultado de las elecciones, el mandatario respondió: "Esta es una de las manipulaciones que tenemos que investigar. ¿Por qué, cuál fue el problema? Por tanto, no sabemos si esto fue sólo un descuido o parte de una manipulación, pero estudiaremos todos los otros factores".

Por su parte, Bobi Wine, líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), ejerció su derecho democrático en un centro de voto del barrio de Magere, a las afueras de la capital, Kampala, acompañado de su esposa, Barbie Kyagulanyi.

"Ante todo, esto se llama voto de protesta. Llevamos protestando los últimos tres meses y más.Hemos ondeado la bandera nacional porque nuestra constitución lo permite. Y sí, le hemos dicho al pueblo de Uganda que estas elecciones no se trata de mí como candidato, sino de su derecho y de defender su voto", declaró el líder opositor.

"Entonces, ¿debería la Comisión Electoral subvertir su voz? Tienen todo el derecho (...) a protestar y a actuar de forma no violenta", añadió el candidato presidencial.

Wine busca desbancar a Museveni, quien alcanzó el poder en 1986, tras liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor.

El mandatario es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse a las elecciones.

Es la segunda vez que Wine compite con Museveni en las urnas, tras recibir el 35 % de los votos en las elecciones de 2021, cuando se convirtió en el líder de la oposición.

En esos comicios, que el artista calificó como "los más fraudulentos de la historia de Uganda", el presidente obtuvo el 58,6 %.

Esta campaña electoral ha estado marcada por los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición.

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al menos 550 personas vinculadas a la oposición fueron detenidas, incluidos miembros y simpatizantes del partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés).

Muchas permanecen bajo custodia policial y afrontan cargos como incitación a la violencia o alteración del orden público.

El pasado día 5, Amnistía Internacional denunció una "brutal campaña de represión" contra la oposición y sus seguidores.

Este martes, además, las autoridades ordenaron la "suspensión temporal" del "acceso público a internet", a fin de combatir la "desinformación en línea" y el "fraude electoral", y prevenir la "incitación a la violencia que podría afectar la confianza pública y la seguridad nacional durante el período electoral".