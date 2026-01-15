Se cumple el plazo para el cierre del espacio aéreo de Irán, según Flightradar24

La misma página había publicado previamente una notificación para los aviadores que avisaba del cierre del espacio aéreo iraní desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 del jueves en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).

Posteriormente, el plazo se amplió tres horas más.

Durante horas, las páginas de rastreo de vuelos mostraron cómo prácticamente ningún avión sobrevoló Irán. AirIndia avisó a sus pasajeros de posibles retrasos en sus itinerarios a raíz de tener que redefinir las rutas de los aviones para no cruzar la república islámica.

Tras vencerse el plazo anunciado, una decena de vuelos se encuentran en el espacio aéreo iraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tensión en Irán va en aumento después de 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado miles de muertos a raíz de la represión de las fuerzas estatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido "muchos muertos", sin especificar la cifra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Sin embargo, este mismo miércoles el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que "las matanzas en Irán están cesando" y "no hay planes para ejecuciones", en sus propias palabras.