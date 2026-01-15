Sirski prevé un 2026 difícil para Kiev tras año en que causó 1,2 millones de bajas rusas

En un mensaje publicado en Telegram, en el que Sirski hizo balance del año pasado en la guerra ruso-ucraniana, el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania predijo que "este año también será difícil".

"Pero lograremos superar las dificultades y al agresor ruso", señaló el militar ucraniano, que destacó que en 2025 las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre otras cosas, superaron el número de "ocupantes neutralizados", hasta 1,2 millones.

Además, un total de 719 objetivos de Ucrania dentro de Rusia -en las profundidades del territorio ruso, según precisó Sirski- fueron alcanzados, "causando al agresor pérdidas por militares y económicas que superan los 15.000 millones de dólares (cerca de 13.000 millones de euros)".

Sirski, que también destacó las reformas en la estructura del Ejército realizadas el año pasado, con la formación de los 16 Cuerpos -estructuras militares más grandes basadas en sus brigadas más exitosas, para mejorar la coordinación y el mando- y, entre otras cosas, la creación de las Fuerzas de Drones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado mes de junio, drones ucranianos, en una misión especial bautizada como "Operación Telaraña" realizada con éxito en el norte de Rusia, en al corazón de Siberia, a más de 4.000 kilómetros de la frontera con Ucrania, destruyeron y dañaron varios bombarderos estratégicos de Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La defensa antiaérea fue otro de los puntos que destacó Sirski en su balance de 2025, año en que los militares ucranianos derribaron o suprimieron 27.367 drones de tipo Shahed, de tecnología iraní, o Gerbera, además 916 misiles de crucero, 164 misiles balístico y 207 bombas guiadas.

Para 2026, Sirski apeló a "intensificar el trabajo en los campos minados y la instalación de protección contra drones" en una guerra de cuyo inicio se cumplirán cuatro años el próximo 24 de febrero.

"La guerra a gran escala lleva casi cuatro años. Conocemos los problemas y estamos trabajando para resolverlos", agregó el jefe del Ejército ucraniano.