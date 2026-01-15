Stellantis señala la falta de una "demanda natural" de vehículos eléctricos en la UE

En una entrevista con el diario económico Les Echos, Cappellano advirtió además de que la industria automovilística europea se encamina hacia un declive "inevitable" si la UE no adapta su marco regulatorio.

El directivo de Stellantis subrayó que el crecimiento de las ventas de coches eléctricos depende actualmente de los subsidios públicos o de estrategias de precios que obligan a los fabricantes a asumir pérdidas.

"La demanda solo aparece cuando hay ayudas o cuando los fabricantes reducen precios", afirmó.

Cappellano explicó que las actuales exigencias regulatorias y fiscales están presionando de forma directa la rentabilidad del sector y aseguró que los fabricantes se ven obligados a comercializar vehículos eléctricos con márgenes negativos para cumplir los objetivos medioambientales.

"La elección hoy es pagar una multa o perder dinero vendiendo vehículos nuevos", resumió.

Cappellano apuntó al fuerte aumento de los precios de los automóviles como otra de las causas principales del deterioro del mercado europeo desde 2019, que se debe -dijo- al coste de los componentes y de las tecnologías exigidas por la normativa.

En este sentido, cifró en torno al 30 % la diferencia de costes entre un vehículo producido en China y uno fabricado en Europa, debido a la existencia en el país asiático de una de una cadena de suministro plenamente desarrollada, especialmente en ámbitos clave como las baterías y la electrónica; además de por los subsidios públicos.

"Sin respaldo de la Unión Europea, nunca podremos competir con los fabricantes chinos", dijo Capellano, quien descartó cierres de plantas en 2026, pero reconoció que el escenario a medio plazo es incierto si no se revierte la pérdida de competitividad del sector.

Con sede en Países Bajos, Stellantis es un grupo automovilístico franco-italiano-estadounidense, fundado el 16 de enero de 2021, tras la fusión de los grupos FIAT-Chrysler Automobiles (FCA) et PSA.