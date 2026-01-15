Taiwán localiza la caja negra del F-16 siniestrado frente a la costa este de la isla

En un comunicado, el Mando de la Fuerza Aérea de Taiwán indicó que, por el momento, no hay rastro del piloto, el capitán Hsin Po-yi, quien se habría eyectado cuando el aparato comenzó a perder altura.

"En cuanto a la búsqueda del personal, pese a las operaciones ininterrumpidas por mar, aire y costa durante varios días y noches, no se han encontrado resultados hasta el momento. Las tareas seguirán llevándose a cabo de forma combinada en la zona marítima del siniestro", indicó el texto oficial.

Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron este jueves a la agencia taiwanesa CNA que el aparato se halla en aguas profundas y que, debido a las capacidades limitadas de las empresas locales, se ha solicitado asistencia a compañías de Singapur y Japón para su recuperación.

El F-16 siniestrado despegó a las 18:17 hora local (10:17 GMT) del 6 de enero desde la base aérea de Hualien, en la costa este de Taiwán, para realizar una "misión rutinaria de entrenamiento", según la Fuerza Aérea.

Durante la operación, Hsin avisó por radio de que había perdido la referencia visual entre las nubes y comunicó hasta en tres ocasiones su intención de eyectarse tras comenzar a perder altitud alrededor de las 19:29 hora local.

La Fuerza Aérea atribuyó este contratiempo a un fallo en la computadora principal de la aeronave e instó a Estados Unidos -país donde se fabrica este caza- a acelerar las actualizaciones de software para "mejorar la fiabilidad del sistema".

En la actualidad, la columna vertebral de la Fuerza Aérea de Taiwán está compuesta por los 66 cazas F-16 que el Gobierno isleño adquirió a EE.UU. en 2019 por unos 8.000 millones de dólares además de operar más de un centenar de aeronaves correspondientes a versiones más antiguas.

La principal misión de estos aviones es interceptar a las aeronaves de guerra chinas que sobrevuelan los alrededores de Taiwán, algo que sucede cada vez con más frecuencia.