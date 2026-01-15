Ucranianos ven a nuevo ministro de Defensa como oportunidad para reforma ante presión rusa

El miembro más joven del Gobierno ucraniano ha esbozado inmediatamente unos objetivos ambiciosos, entre los que se incluyen la racionalización de una burocracia opaca y lenta, el impulso de la producción de armas y la garantía de una distribución justa de las armas disponibles entre las unidades militares.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski también le ha confiado la tarea de abordar las necesidades de defensa aérea.

El exviceprimer ministro Fédorov es conocido principalmente por supervisar la digitalización de los servicios estatales, y algunos cuestionan su capacidad para reformar un Ministerio de Defensa notoriamente rígido en medio de la guerra.

Sin embargo, su participación en numerosas iniciativas relacionadas con el ámbito militar suscita esperanzas de que las fuerzas armadas ucranianas sean más eficaces ante la presión rusa.

"Por primera vez, una persona con una trayectoria respetable en el ámbito bélico ha sido nombrada ministro de Defensa", señaló en su canal de YouTube el destacado corresponsal militar Yuri Butusov, que ha criticado los anteriores nombramientos de Zelenski.

Los contactos de Fédorov con el multimillonario estadounidense Elon Musk garantizaron la obtención temprana de terminales Starlink, lo que permitió comunicaciones fiables entre las tropas a través de Internet por satélite durante el inicio de la invasión a gran escala.

A diferencia de su predecesor, Oleksí Reznikov, que expresó sus reservas sobre los drones kamikaze, Fédorov los defendió desde el principio y ha impulsando proyectos público-privados para ampliar el uso en primera línea de lo que se convirtió en la piedra angular de la defensa de Ucrania.

Su apoyo fue clave para el sistema digital de intercambio de información en el campo de batalla Delta así como E-Points, un mecanismo para distribuir drones basado en la eficacia de su uso por parte de las unidades.

Fédorov también puso en marcha Brave1, una red que conecta al Estado, a los productores privados y a las unidades para la rápida prueba y financiación de armas prometedoras.

"A lo largo de sus años en el Gobierno Fédorov ha demostrado ser capaz de resolver problemas de formas novedosas, sorteando los obstáculos de la burocracia estatal", declaró Taras Fedirko, analista político ucraniano y profesor de la Universidad de Glasgow, a la cadena pública 'Suspilne'.

Según su estilo, el Estado actúa como "una plataforma que une a donantes, redes de voluntarios, fabricantes y militares en torno a un objetivo específico", actuando como coordinador en lugar de como comandante central, explicó Fedirko.

Esto se ajusta a la realidad de la defensa ucraniana, donde la innovación suele surgir desde la base a través de redes horizontales en lugar de jerarquías rígidas.

Mientras que las unidades militares más eficaces suelen parecerse a las empresas emergentes, el Ministerio de Defensa se ha considerado durante mucho tiempo el eslabón más débil.

Fédorov, quien destacó que las nuevas tecnologías no funcionan de forma óptima en estructuras organizativas obsoletas y prometió una estrecha cooperación con los líderes de las unidades militares más exitosas, ofrece un potencial de cambio, señaló Butusov.

El uso intensivo de drones por parte de Ucrania solo ha compensado parcialmente la escasez de infantería, y las tropas rusas se infiltran en las defensas en algunas partes del frente.

Los analistas consideran alentador que Fédorov se haya convertido en el primer político de alto rango en abordar públicamente los retos de la movilización, después de que el miércoles revelara que unos dos millones de ucranianos están infringiendo la ley al evitar cualquier contacto con los centros de reclutamiento.

"Las dificultades de Ucrania con la movilización se deben al temor del Estado a abordar la cuestión", declaró a EFE Oleksi Melnik, exasesor del ministro de Defensa y analista del Centro Razumkov.

Melnik afirma que la falta de herramientas legales para impulsar la movilización ha alimentado las tensiones y ha dado lugar a enfrentamientos muy visibles entre ciudadanos y reclutadores.

Por lo tanto, la voluntad de Fédorov de afrontar el problema se considera alentadora, aunque las formas concretas de resolverlo siguen siendo objeto de debate.

Los analistas advierten de que Fédorov necesitará un amplio apoyo estatal para cumplir sus objetivos, pero consideran que su nombramiento es una oportunidad para estabilizar completamente el frente.

"Ucrania tiene los recursos, la gente y las armas para detener a los rusos en el campo de batalla. Lo único que necesita es un mejor mando y organización", subrayó Butusov.