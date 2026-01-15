UE dice que Groenlandia está "en principio" cubierta por cláusula de defensa mutua europea

"Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea", afirmó Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".

Desde Limassol (Chipre), adonde viajó hoy el Colegio de comisarios europeos con ocasión de la presidencia de turno chipriota del Consejo de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Groenlandia puede contar con la UE "política, económica y financieramente" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

También subrayó que el Ártico y su seguridad son "cuestiones clave" para el bloque comunitario.

En una rueda de prensa, Von der Leyen enfatizó que las discusiones sobre la seguridad del Ártico son una cuestión que debe tratarse principalmente en la OTAN pero apuntó a que la UE seguirá trabajando en ello "con todos sus socios", entre los que incluyó explícitamente a Estados Unidos.

La política alemana explicó que la Comisión Europea ha propuesto duplicar el apoyo a Groenlandia en su borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, presentado meses antes de que comenzaran las amenazas de Trump hacia el territorio, y consideró que la UE "tiene una buena reputación" en la isla ártica y cuenta con una excelente cooperación con sus autoridades.

"Por eso, continuaremos nuestro trabajo respecto a la seguridad del Ártico con nuestros aliados y socios, incluyendo a Estados Unidos", precisó.