Un año de cárcel condicional al pensionista que golpeó al primer ministro checo con bastón

La sentencia le impone esa pena por un periodo de prueba de dos años así como a pagar 120 euros para cubrir los gastos médicos del político populista, una de las personas más ricas del país.

El tribunal consideró que el pensionista es culpable de un delito de alteración del orden público y de intentar causar daños corporales.

La Fiscalía ha recurrido la sentencia y reclama una sanción de 400 euros.

El acusado admitió haber golpeado a Babis, de 71 años, con un bastón durante un mitín electoral en la localidad de Dobrá, al noroeste del país.

Sin embargo, solicitó que el ataque fuera considerado como una falta menor argumentando que el ahora primer ministro solo sufrió heridas leves.

Babis no había solicitado compensación económica por esta agresión.