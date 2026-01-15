Un festival australiano se retracta de la decisión de excluir a una escritora palestina

En un comunicado, la organización señaló que cometió un error y pidió disculpas "sin reservas" por el daño causado.

La organización justificó el 8 de enero la exclusión de la escritora Abdel-Fattah por considerar que su participación sería "culturalmente insensible", en una presunta respuesta al ataque terrorista contra la comunidad judía que se produjo el pasado 14 de diciembre junto a la conocida playa de Bondi en Sídney.

Este jueves, la organización retiró oficialmente esa afirmación, informó de la reversión de la decisión y confirmó que la autora será invitada nuevamente a intervenir en la próxima edición del festival, prevista para 2027.

"El derecho a la libertad intelectual y artística es un derecho humano poderoso. Nuestro objetivo es defenderlo, y en esta ocasión no estuvimos a la altura", reconoció la entidad cultural, que gestiona uno de los encuentros literarios más relevantes del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La rectificación llega en un clima social especialmente sensible en Australia tras el reciente atentado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abdel-Fattah, conocida por su obra literaria y su activismo en favor de los derechos civiles, había recibido el respaldo de escritores, editores y organizaciones culturales, que reclamaron la restitución de su invitación y alertaron del impacto negativo que decisiones de este tipo tienen sobre la libertad de expresión.

La edición de este año del festival fue finalmente cancelada después de que más de 180 autores y participantes se retiraran del evento en protesta por la decisión de anular la invitación a Abdel-Fattah debido a sus comentarios sobre Israel y el sionismo.

También llevó a un cambio en el consejo directivo, que estaría detrás de la decisión de volver a invitar a la autora.

En un mensaje publicado en redes sociales, Abdel-Fattah señaló que acepta las disculpas ofrecidas por la organización y que considerará la invitación del consejo para participar en el festival de 2027.

"Acepto esta disculpa como reconocimiento de nuestro derecho a hablar públicamente y con sinceridad sobre las atrocidades que se han cometido contra el pueblo palestino", dijo la autora en su cuenta de Instagram, aunque señaló que el comunicado "no es una solución rápida para reparar el daño ya causado".