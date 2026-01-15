Un video que muestra disturbios en una vía pública no se grabó en las protestas de EE.UU.

Usuarios en redes sociales como X y Facebook comparten una secuencia en la que aparece un grupo de personas corriendo y arrojando artefactos incendiarios en una calle con varios focos de fuego activos, acompañada de mensajes que afirman que los hechos ocurrieron en EE.UU.

"Millones de personas salen a las calles para protestar contra las políticas de Trump. La tensión aumenta… y la situación en Estados Unidos está cambiando rápidamente (sic)", comenta un internauta que difunde las imágenes.

Asimismo, otro perfil agrega: "Quieren poner orden en el mundo y no pueden ni con su país (sic)".

HECHOS: La grabación que muestra una serie de disturbios en una vía pública no se filmó en EE.UU. sino en la ciudad griega de Salónica, como lo prueba una búsqueda inversa de imagen que localizó el video original, la geolocalización del lugar y reportes de medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En primer lugar, una búsqueda inversa de un fotograma de la pieza viral localizó el mismo video, pero grabado en mejor calidad y publicado en la cuenta de Instagram del usuario @tou_rio el 2 de noviembre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa misma búsqueda condujo a otro video similar, publicado en la plataforma de noticias Newsflare, que sitúa las imágenes en la ciudad de Salónica y señala que corresponden a enfrentamientos entre jóvenes encapuchados y policías tras un concierto del rapero griego Lex.

El fotograma del segundo 0.57 de dicho video coincide con el fotograma del segundo 0.06 de la grabación viral. En ambos se observan los mismos elementos del entorno urbano, como el árbol en el centro de la escena y el semáforo con luz verde.

Además, una búsqueda con las palabras clave "rapero", "Lex", "incendio", "calle" y "concierto" condujo a un artículo publicado en el sitio web de noticias Reader.gr en el que se informa que un grupo de personas lanzó piedras y cócteles molotov contra un escuadrón de la Policía antidisturbios.

El texto ubica los hechos cerca de la intersección de las calles Ethniki Amynis y Agios Dimitriou, en la ciudad griega de Salónica.

Adicionalmente, una operación de geolocalización en Google Maps permitió identificar el lugar exacto desde el que se grabó el video.

El video sacado de contexto circula en un momento de tensión social marcado por las recientes protestas que se han registrado en ciudades como Mineápolis, Washington o Nueva York en contra de la política migratoria de la Administración Trump y por la muerte de la estadounidense Renee Good tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

EFE Verifica ya ha desmentido otras falsedades relacionadas con las manifestaciones como videos de sacerdotes que supuestamente expulsan de sus iglesias a agentes del ICE o imágenes creadas con IA que muestran multitudinarias concentraciones.

En definitiva, un video que muestra una serie de disturbios en una vía pública no guarda relación con las actuales manifestaciones que tienen lugar en EE.UU. Las imágenes fueron grabadas durante un enfrentamiento entre agentes de la Policía y jóvenes encapuchados en la ciudad griega de Salónica.