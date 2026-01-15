Una quincena de militares franceses ya están en Groenlandia, dentro de la misión europea

El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d'Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que "una quincena de soldados" franceses, "especialistas de alta montaña" están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas 'Arctic Endurance' que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de "inédita".

"Es una señal fuerte -añadió-. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto".

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el que confirmó la pasada noche que había decidido la participación de su país en "maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia" y había precisado que los primeros militares franceses estaban en camino y que "otros seguirán".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Macron ha convocado a primera hora de esta mañana un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también para abordar la crisis en Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y a mediodía pronuncia su tradicional discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas, que será la ocasión para hablar públicamente de esa operación en Groenlandia.

Además de Francia, otros países europeos, entre los cuales Suecia, Alemania y Noruega, han avanzado que van a desplegar militares en ese territorio danés en el Ártico.