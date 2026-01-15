Una tienda benéfica de Bélgica subastará una litografía de Dalí a punto de ser desechada

El responsable del hallazgo es Nicolas Bracke, que supo ver "algo especial" en la litografía 'La femme cheval', que había sido depositada junto a un contenedor al tener un cristal roto.

Al observarla más de cerca, el empleado descubrió el nombre del pintor español grabado en el marco, informó este jueves el medio flamenco VRTNews.

Bracke aseguró que no le sorprende que quienes donaron la obra de Dalí desconocieran su valor.

“El cristal del marco estaba roto y la obra, que es una litografía, parecía realmente destinada a ser desechada (...) Estaba apoyada en un contenedor, lista para ser olvidada. Aun así, me pareció hermosa”, comentó.

Según el empleado, muchas personas que van a donar objetos, por ejemplo, tras un fallecimiento, desconocen por completo lo que están regalando.

No es la única obra que el mismo vendedor ha localizado en ese comercio, donde encontró también una litografía de la obra "Padre e hijo" del pintor belga Roger Raveel.

“Para nosotros, es un regalo inmenso tener de repente un Dalí o un (Roger) Raveel en nuestro poder”, señaló.

Las obras encontradas se venderán en una subasta pública el 22 de enero, cuando la tienda se convertirá por un día en una galería de arte donde se podrán adquirir asimismo obras del pintor belga Emile Claus y el grabador de la misma nacionalidad Jules De Bruycker, así como distintos objetos de diseño.