Uruguay confirma un caso de sarampión y alerta a pasajeros de algunas líneas de autobús

Según detalló la cartera, una persona de nacionalidad extranjera visitó el país durante el período de transmisibilidad y luego fue diagnosticada con sarampión en Chile.

Durante su visita a Uruguay utilizó un servicio de transporte privado y allí contagió al conductor que lo trasladó, quien también trabaja en el transporte urbano capitalino.

De acuerdo con esto, el Ministerio solicitó que las personas que viajaron en distintas líneas de autobuses en horarios que detalló revisen su esquema de vacunación y verifiquen si cuentan con las dos dosis necesarias.

"Las personas que no puedan acreditar haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión deben concurrir a vacunarse a la brevedad al vacunatorio más cercano, independientemente del prestador de salud al que pertenezcan", alertó.

Por otra parte, apuntó que el caso no tiene relación con el brote que semanas atrás comenzó en el departamento (provincia) de Río Negro y destacó que este "se encuentra controlado".

El pasado 20 de noviembre, las autoridades del Ministerio informaron que había tres casos positivos de sarampión en el oeste del país, correspondientes a personas con vínculos familiares.

Dichas personas habían viajado al exterior y a su regreso presentaron síntomas.

Este jueves, el Ministerio reiteró que el sarampión "es una enfermedad altamente contagiosa, que puede presentar complicaciones, pero que se previene de forma eficaz mediante la vacunación".

"Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, tos y conjuntivitis. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar de inmediato al médico, evitando la concurrencia innecesaria a espacios cerrados y siguiendo las indicaciones del equipo de salud", agregó.