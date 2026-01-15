Vocera de la Casa Blanca dice que Trump "bromeaba" sobre cancelar elecciones intermedias

Leavitt, al ser cuestionada sobre las declaraciones del mandatario, dijo que Trump "solo estaba bromeando" y que esto sucedió durante una entrevista con la agencia Reuters, donde no hubo "audio ni video", agregó la vocera.

El republicano, durante la entrevista en mención, comentó que "han hecho tanto en su primer año" de Administración que si lo piensan "ni siquiera deberíamos tener una elección".

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente polarización política y a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Aunque la Constitución de EE.UU. establece la celebración periódica de comicios, los comentarios del mandatario generaron críticas inmediatas de sectores opositores, que advirtieron sobre el impacto de este tipo de afirmaciones, incluso cuando son presentadas como bromas.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos están programadas para el próximo 3 de noviembre y se consideran clave para la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado, así como cargos estatales y locales.