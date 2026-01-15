Von der Leyen reitera el "apoyo inquebrantable" de UE a los iraníes que "están luchando"

"Lo que está ocurriendo es abominable, y el asesinato de jóvenes es una tragedia humana. No puedo comentar las actividades de otros países. Son ellos quienes deben decidir qué hacer", dijo Von der Leyen en una conferencia de prensa en Chipre junto al presidente del país, Nikos Jristodulidis, preguntada por posibles acciones militares de EE.UU. e Israel en la zona.

Von der Leyen afirmó el martes que la UE propondrá "rápidamente" nuevas sanciones contra "los responsables" de la represión violenta a los manifestantes en Irán, que ya ha causado miles de muertos, según diversas fuentes.

Asimismo, Von der Leyen añadió este jueves que las sanciones "son severas" y "contribuyen a impulsar el fin de este régimen y a que se produzca un cambio".

"Al fin y al cabo, es el pueblo de Irán quien está luchando valientemente por un cambio. Cuenta con todo nuestro apoyo político", afirmó, y aseveró que la población iraní pide a la UE que incluya en la lista de sancionados "no solo a la Guardia Revolucionaria Islámica, como hemos hecho, sino también a otros responsables de las atrocidades".

La posible inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas es un tema que los países comunitarios han estado discutiendo de forma confidencial en los últimos días y que, en última instancia, se debe decidir unánimemente.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la situación económica de la población iraní y que se han ido extendiendo por el resto del país, han dejado ya al menos 2.615 fallecidos confirmados, según datos facilitados hoy por la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos.

Otros grupos de oposición, como la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), elevan la cifra de fallecidos a más de 3.000, según cálculos basados en fuentes locales, hospitales, o familiares de las víctimas.