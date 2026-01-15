Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,47 %

Diez minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones de Industriales subía un 0,47 %, hasta 49.379 unidades; el selectivo S&P 500 crecía un 0,61 %, hasta 6.931 puntos, y el Nasdaq aumentaba un 0,86 %, hasta 23.672 enteros.

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, se disparaba un 4,33 % en bolsa después de anunciar este jueves que obtuvo un beneficio neto de 5.553 millones de dólares en 2025, un 13 % menos que el año pasado.

Los bancos Morgan Stanley y Citigroup también crecían más del 3 % (3,21 % y 3,03 % respectivamente) tras presentar sus resultados hoy y ayer, respectivamente.

En el sector tecnológico, Micron subía un 3,53 % y Nvidia ganaba un 2,64 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, signara una proclamación para imponer aranceles del 25 % a ciertos semiconductores, que no se aplicará a los chips que contribuyan al desarrollo tecnológico de EE. UU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el plano geopolítico, el mandatario de Estados Unidos se mostró optimista de cara al descenso de violencia en Irán, lo que disminuyó las posibilidades de un posible ataque del país estadounidense y desencadenó una caída del 4,11 % del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) hasta 59,47 dólares el barril a primera hora de la mañana.