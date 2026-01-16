204.659 nuevos trabajadores extranjeros en España, sobre todo de Venezuela y Colombia

Venezuela y Colombia son los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral español en 2025, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.

El Ministerio abundó que los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1 % del total de cotizantes en España, seis décimas más que el año anterior.

El número de trabajadores procedentes de Venezuela fue el que más creció en 2025, con 40.614 afiliados más. Les siguieron los procedentes de Colombia (28.929 más) y Marruecos (26.839 más).

No obstante, del conjunto de nacionalidades, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, con 373.436 personas, seguido por Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700) y China (128.113).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del total de trabajadores extranjeros registrados en España en 2025, 2.163.156 procedían de países de fuera de la Unión Europea y 922.321 de países del club europeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país", señaló en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores por encima del 10 %, encabezados por el transporte y almacenamiento (26 % más), seguido por el suministro de agua, construcción y agricultura.

El peso de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores de actividad, como la hostelería, donde representan ya al 28,8 % de los afiliados; la agricultura (al 26 %), la construcción (al 23,2 %) y el transporte o las actividades administrativas (al 17,7 %).

Por su parte, el número de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2 %, hasta alcanzar los 496.888 y representar al 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

Este incremento en el régimen de autónomos se ha concentrado en sectores altamente cualificados, con alzas del 25,9 % en información y comunicaciones; del 22 % en suministro de energía; del 19,2 % en actividades profesionales, científicas y técnicas y del 14,2 % en actividades financieras y de seguros.

Por sexo, cerca de 1,8 millones de las personas extranjeras que cotizan en España son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6 % respecto a 2024.

Con esas cifras, las mujeres representan ya el 43 % del total de trabajadores foráneos.

En 2025, el crecimiento de la afiliación extranjera fue especialmente intenso en las regiones de Asturias (norte), Extremadura (oeste) y Galicia (noroeste), comunidades donde el peso de los trabajadores foráneos sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional.

En términos desestacionalizados, España cerró 2025 en máximos históricos con más de 3,1 millones de ocupados foráneos, tras sumar 208.000 afiliados en los últimos 12 meses.

Esta cifra supone que 2025 ha finalizado con más de 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que en los meses previos al impacto de la pandemia del coronavirus, en diciembre de 2019.