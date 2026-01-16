Acuerdo UE-Mercosur puede compensar el impacto negativo de aranceles de Trump, según Ifo

El estudio, dirigido por la economista Lisandra Flach, versa sobre el potencial europeo en materia comercial y se centra en los efectos sobre la economía de Alemania, la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial, de los aranceles de Trump y en cómo los acuerdos comerciales permiten compensar los efectos de dichas barreras.

Para Flach, "la firma del acuerdo entre la UE y los países del Mercosur es un primer paso importante, pero otros acuerdos con otros socios comerciales son necesarios para compensar las consecuencias negativas de la política de aranceles de Estados Unidos".

Según los cálculos del Ifo, sin nuevos acuerdos comerciales, los aranceles de Trump supondrán una contracción del PIB germano de un 0,13 %, en una economía que, según datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) salió en 2025 de la recesión en la que se sumió en 2023 y 2024 con un crecimiento de apenas un 0,2 %.

En este contexto, "los nuevos acuerdos comerciales de la UE con sus socios no sólo compensarían los efectos negativos de la política arancelaria estadounidense, sino que los superarían", señaló el estudio, que cifró para Alemania una expansión de entre el 0,2 % y el 0,5 % del PIB germano asociada a esas formas de cooperación comercial.

Esos porcentajes suponen una expansión del Producto Interior Bruto germano de entre 8.600 millones de euros y 21.600 millones de euros.

Las exportaciones alemanas, sector clave en una economía de Alemania que sufre las tensiones geopolíticas internacionales por el aumento de los aranceles estadounidenses, la revalorización del euro y la mayor competencia de China, podrían crecer entre un 1,7 % y un 4,1 % si la UE se lanza a una "ofensiva comercial".

En las cuentas del Ifo, esos porcentajes resultan de simular los efectos sobre la economía alemana de acuerdos aún no ratificados, como el de la UE-Mercosur, la India, Malasia, Indonesia, Tailandia, Australia y los Emiratos Árabes Unidos.

Esos países, según constata el estudio, han ganado relevancia en el mercado global en las últimas décadas, espacio de tiempo en el que sus exportaciones en el comercio mundial han pasado a significar de un 8 % a un 12 %.

Según el Ifo, el impacto positivo que tendrían acuerdos comerciales con esos países se vería reforzado si se sumara otro entendimiento comercial con Estados Unidos, escenario que supondría un crecimiento, sólo para el PIB de Alemania, de entre un 0,7 % y un 1 %.

Flach destacó que "la UE debería concentrarse en lograr resultados rápidos en las actuales negociaciones comerciales".

"El acuerdo con Indonesia, por ejemplo, ya ha sido negociado y está sobre la mesa", apuntó.