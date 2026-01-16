Alerta amarilla en Rumanía por previsiones de frío extremo de hasta 19 grados bajo cero

Los meteorólogos anuncian que la ola de frío será especialmente dura hoy y mañana y que se prolongará hasta el miércoles, primero en el este, desde donde se irá extendiendo al resto del país.

También habrá precipitaciones, sobre todo de lluvia, en el oeste de Rumanía y nevadas en el centro y el sur.

Las temperaturas más frías se registrarán en el norte de la región rumana de Moldavia, donde descenderán hasta -19 grados.

Para la capital, Bucarest, hay un aviso de frío y heladas, especialmente durante la noche y la mañana, con temperaturas que pueden llegar hasta 10 grados bajo cero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En casi todo el país habrá hielo y niebla, y las autoridades, que ya están interviniendo con equipos técnicos para mantener el flujo del tráfico, advierten que la visibilidad será limitada en varias comarcas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el pronóstico de la Administración Meteorológica, se avecinan cuatro semanas de temperaturas por debajo de lo normal, con cantidades de precipitaciones ligeramente superiores a las esperadas en esta época del año, sobre todo en las zonas del sureste.