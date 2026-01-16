Arcángel, Farruko y Manuel Turizo, entre los estrenos musicales de la semana

Además, Codiciado presentó un nuevo adelanto de su nueva etapa musical; Legado 7 ofreció un nuevo guiño del regional mexicano moderno con su tema '7 besos', y Pedro Capó estrenó el video oficial de 'Divina', grabado durante una actuación que agotó las entradas en el Coliseo de Puerto Rico el año pasado.

Arcángel lanzó el jueves su esperado álbum 'La 8va maravilla' que celebra sus veinte años de trayectoria con veinte temas en los que colaboran artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin o Belee. El álbum combina canciones más sobrias, como 'Lúcido' o 'Lluvia', con melodías más contagiosas como 'Hoy se guaya' y 'Fecha de vencimiento'.

El artista puertorriqueño Farruko sacó su tema 'Ay dale', una fusión de reguetón y reggae panameño, a cuenta del cantante de Panamá Eddy Lover, en el que los dos protagonistas encaran el juego de seducción de una mujer. Se trata del primer lanzamiento de Farruko desde octubre, cuando presentó 'Hay que volver'.

El colombiano Manuel Turizo comenzó el año con su sencillo 'Por un pendejo no se llora (Salud mi reina)', una bachata de ritmo seductor y sensual que compuso junto a su hermano Julián Turizo, y que suma un nuevo capítulo a su serie (Salud mi reina) que inició el año pasado con 'Mírame ahora' y 'Cosas de enamorao'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Codiciado presenta el tema 'Todo pendejo', como anticipo a su próximo álbum 'Así es la vida', en el que combina música country tradicional con elementos de la música mexicana gracias al sonido de la guitarra y la tuba clásicas. La canción es un adelanto de la próxima etapa de su carrera e intenta capturar la vulnerabilidad emocional y la silenciosa soledad de un amor que quizá nunca regrese.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EL nuevo tema de Legado es un ejemplo del regional mexicano moderno con un poderoso set de guitarras que presenta a un protagonista que vive sin ataduras emocionales ni fronteras geográficas: desaparece cuando quiere y reaparece en el malecón de Mazatlán o en Hollywood.

El grupo Herencia de Patrones lanza su nuevo álbum de estudio 'El mundo es tuyo', inspirado en la película 'CLIKA', cuyo protagonista es el vocalista y líder de la agrupación, y muestra la búsqueda del sueño americano de un músico de un pequeño pueblo que desea crearse un nombre en la música mexicano-estadounidense. El disco incluye corridos de superación personal y empoderamiento, entre otros.

El puertorriqueño Pedro Capó lanzó el video oficial de su tema 'Divina' durante su interpretación en el Coliseo de Puerto Rico, uno de los favoritos de sus seguidores que incluye una carta de admiración por una mujer cuyos atributos roban los suspiros al ritmo de una balada pop. El video oficial captura la energía de la actuación, para la que se agotaron las entradas, y la entrega del cantante puertorriqueño sobre el escenario.