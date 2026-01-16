Argentina agradece la asistencia de Chile para combatir los incendios en la Patagonia

"La República Argentina expresa su profundo agradecimiento a la República de Chile por la asistencia brindada en apoyo a las tareas de combate de los incendios forestales que afectan a la región patagónica", expresó la Cancillería argentina en un comunicado oficial.

Chile envió un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que estarán en territorio argentino por un lapso de 10 días y 70 horas de operación, según explicó la Cancillería chilena en un comunicado.

El Gobierno argentino valoró especialmente "el espíritu de colaboración y solidaridad demostrado por Chile", y destacó el trabajo conjunto que se viene llevando adelante entre especialistas de la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y la Corporación Nacional Forestal de Chile, "cuyo aporte constituye un valioso insumo para la planificación, la prevención y la toma de decisiones en terreno".

"La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación”, afirmó más temprano el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

El canciller argentino, Pablo Quirno, agradeció a su vez a Klaveren en su cuenta de la red social X "por su permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia".

Los incendios en Chubut comenzaron a principios de enero y ya afectaron más de 20.000 hectáreas de territorio patagónico.

Allí, un foco de fuego en el Parque Nacional Los Alerces todavía permanece activo y es combatido por 149 brigadistas, mientras que por el momento no se ha podido determinar el número de hectáreas afectadas.

La Agencia Federal de Argentina alertó este viernes sobre peligros de incendios en otras provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y La Pampa) y de la región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis).

También hay riesgos de incendios en el sur de Córdoba, ubicada al centro del país, y en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Organizaciones ambientalistas argentinas han descrito la situación como un "ecocidio" y puesto el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego.