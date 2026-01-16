Argentina cierra 2025 con un superávit fiscal del 0,2 % del PIB

El informe de Economía precisa que Argentina registró en 2025 un superávit fiscal primario de 11,8 billones de pesos (unos 8.100 millones de dólares) y un superávit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) de 1,45 billones de pesos (unos mil millones de dólares).

Se trata del segundo superávit financiero anual consecutivo, tras registrarse en 2024 el primero en más de una década.

En 2024, Argentina registró un superávit primario de 1,8 % del PIB, que, tras el pago de los intereses de la deuda pública, se convirtió en un superávit financiero de 0,3 % del PIB.

El Ministerio de Economía informó además este viernes que "en línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes", en diciembre pasado el Sector Público Nacional registró un déficit primario de 2,88 billones de pesos (1.980 millones de dólares) y un déficit financiero de 3,29 billones de pesos (2.260 millones de dólares)

"Segundo año consecutivo de superávit fiscal primario y financiero", celebró a través de X el ministro de Economía, Luis Caputo.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026. El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PIB", añadió el ministro.

El cambio de tendencia de las cuentas públicas observado desde 2024 obedece al severo plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina, Javier Milei, tras su llegada al Gobierno en diciembre de 2023.