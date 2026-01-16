Autoridades iraníes piden dinero para entregar cuerpos de manifestantes muertos, según BBC

BBC Persian, el servicio en persa de la emisora, recogió testimonios que señalan que, en algunos lugares, los cadáveres en hospitales y funerarias no se entregan a los familiares a menos que paguen sumas que se han cifrado entre 700 millones y 1.000 millones de tomán (unos 5.000 a 7.000 dólares).

El servicio apunta que en muchos casos los salarios mensuales de los trabajadores son inferiores a 100 dólares, lo que hace imposible afrontar esos pagos.

Según las fuentes de la cadena, en ocasiones el personal hospitalario alerta a los parientes con antelación "para que retiren los cuerpos antes de que las fuerzas de seguridad intenten cobrar".

BBC Persian también recibió denuncias de que en la morgue Behesht-e Zahra en Teherán las autoridades ofrecían liberar cuerpos sin coste si los parientes decían que pertenecían a la milicia Basij -asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica- y que murieron como mártires a manos de los manifestantes.

Un familiar relató a la BBC que también en la capital "varias familias, temiendo que las autoridades pudieran retener o enterrar los cuerpos sin su conocimiento, forzaron la puerta de la morgue y sacaron los cadáveres de las ambulancias, y luego los custodiaron en el patio del hospital hasta poder transportarlos con ambulancias privadas".

Las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Irán desde el pasado 28 de diciembre se han saldado con la vida de unas 3.428 personas, según cifras de organizaciones como IHRNGO, así como miles de personas heridas y detenidas.