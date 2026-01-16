Autoridades mexicanas hallan un coche con más de cincuenta armas en la fronteriza Tijuana

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección de un Ciudadana (SSPC) informó que los agentes encontraron 21 armas largas y 30 cortas al verificar un coche en estado de abandono en Tijuana, que se encuentra en la frontera noroeste con Estados Unidos.

En su interior hallaron una pistola en el asiento del pasajero, así como cuatro maletas que contenían las armas de fuego y que estaban en el maletero del vehículo.

En el operativo de incautación participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC.

Este hallazgo está siendo investigado por un agente del Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Gabinete de Seguridad reivindicó que acciones como estas "refrendan su compromiso para evitar el ingreso de armas de fuego a territorio nacional y que afecten a los habitantes del país".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta incautación se produce horas después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insistiera en pedir a Estados Unidos que reforzara sus acciones contra el tráfico de armas hacia México.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria recordó un reconocimiento del Departamento de Justicia en el que se mencionaba que una proporción mayoritaria de las armas aseguradas en México llega de manera ilegal desde el vecino del norte.