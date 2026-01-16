Bélgica participará desde el próximo lunes en la misión de reconocimiento en Groenlandia

Bruselas, 16 ene (EFE).- Bélgica participará con un oficial desde el próximo lunes en la misión internacional de reconocimiento en Groenlandia, anunciaron este viernes los ministros belgas de Defensa y Exteriores, que enmarcaron esa misión en el esfuerzo de la OTAN por "reforzar la presencia militar y las capacidades de entrenamiento" en una zona "estratégicamente importante".