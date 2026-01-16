Buscan a maestro colombiano que desapareció tras una supuesta detención en norte de México

En un comunicado, la institución señaló "inconsistencias" y "falta de claridad" en la información que las autoridades han dado sobre el caso.

Según el texto, el profesor fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la Ciudad de Monterrey.

"Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca", señaló el comunicado.

Sin embargo, de acuerdo con el SUJ, hasta ahora no existe ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que se pueda constatar su detención o su liberación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la información, Leonardo Escobar dejó de tener comunicación con su familia en la mañana del 2 de enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde el SUJ exigimos la presentación inmediata y con vida del Doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades", zanjó el texto.

En redes sociales ha circulado la ficha de búsqueda de Escobar Barrios, quien se sabe tenía 42 años al momento de su desaparición, tiene cabello negro abundante, corto, rizado, es de tez morena clara, de ojos café oscuro y mide 1,75 metros de altura.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que la dependencia está trabajando con las autoridades de Nuevo León en el caso, quienes darían más tarde información sobre los avances de la investigación.

"Sin embargo, lo que sabemos, es que esta persona fue puesta a disposición en el Juzgado Cívico; estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas. Posteriormente, es liberado. Y de ahí, hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona, ese es el último contacto visual que se tiene", apuntó sin dar mayores detalles.