China alerta de riesgos para la estabilidad regional tras pacto de defensa Japón-Filipinas

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy que Pekín "siempre ha sostenido" que la cooperación entre Estados "no debe apuntar contra ningún tercer país" ni "socavar la paz y la estabilidad regional".

Guo respondió así a preguntas sobre el acuerdo firmado en Manila por Japón y Filipinas para reforzar su cooperación logística militar, así como sobre la ayuda japonesa en materia de seguridad anunciada para las fuerzas filipinas.

En referencia a Japón, el portavoz evocó el pasado bélico del país en la región y sostuvo que el "militarismo japonés (...) invadió Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial", un periodo en el que, según dijo, el pueblo filipino fue "perseguido mediante la fuerza y la coerción" y se produjeron asesinatos "brutales" de diplomáticos y funcionarios consulares chinos.

Guo añadió que esa historia "debe ser recordada" y señaló que la comunidad internacional y países del Sudeste Asiático han expresado en repetidas ocasiones "preocupación" por los movimientos de Japón en materia de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el portavoz, Tokio, en lugar de "reflexionar y ejercer la moderación", estaría "fabricando excusas" para "expandir sus capacidades militares" y "exportar armas letales", lo que, a su juicio, revela una agenda de fuerzas políticas japonesas que buscan "impulsar la militarización" y "retornar al viejo camino de la expansión militar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guo concluyó afirmando que los países y pueblos que "valoran la paz" deberían "oponerse firmemente" al resurgimiento del militarismo y "defender la paz y la estabilidad regional".

Las declaraciones se producen después de que Japón y Filipinas firmaran este jueves en Manila un acuerdo para reforzar su cooperación logística en materia de defensa, un pacto que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y que se enmarca en un contexto de crecientes tensiones en el Indopacífico por las disputas territoriales con China.